Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Manchester City'i ağırlayacak. Rövanşlı oynanacak olan mücadelenin ilk ayağında iki takımda sahadan avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Kritik maç öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



REAL MADRİD-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid yarın Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.



9 Mayıs Salı günü saat 22.00'de başlayacak olan mücadele TV8,5'tan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

REAL MADRİD 14 KEZ KUPANIN SAHİBİ OLDU



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak.