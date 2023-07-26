Real Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

Real Madrid'in yeni sezon öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, ABD kampındaki hazırlık maçında Milan ile karşı karşıya gelmişti. Kaliforniya'daki Rose Bowl Stadı'nda oynanan maçta İspanyol devi 3-2 galip ayrıldı. İspanyol ekibinin şimdiki rakibi ise Manchester United. İşte, Real Madrid-Manchester United maçı hakkında bilgiler...



REAL MADRİD'İN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?



Real Madrid-Manchester United maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 03:30'da oynanacak.



Müsabaka S Sport Plus'tan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.



ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



ABD'de düzenlenen Şampiyonlar Turu 2023'e katılan Real Madrid'de Arda Güler de kafileye dahil edilmişti ancak 18 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sebebiyle 3-2 kazanılan Milan maçında forma giyememişti.



Real Madrid turnuvadaki ikinci maçında 27 Temmuz Perşembe gecesi TSİ 03:30'da Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Arda Güler'in söz konusu maçta görev alıp alamayacağı konusu da netleşti.



Marca'nın haberine göre Arda Güler, Manchester United maçında da formasından uzak kalacak. Sakatlığı sonrası henüz idmana çıkamayan genç yıldızın söz konusu maçta da süre alamayacağı kaydedildi.