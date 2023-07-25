Real Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid'in hazırlık maçı için geri sayım

2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Real Madrid ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi detayları futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Real Madrid-Manchester United maçı hakkında bilgiler...



REAL MADRİD'İN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?



Real Madrid-Manchester United maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 03:30'da oynanacak.



Müsabaka S Sport Plus'tan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.



MİLAN MAÇINDAN NOTLAR



Milan, 25. dakikada Fikayo Tomori ve 42. dakikada Luka Romero Bezzana'nın attığı gollerle 2-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.



57 ile 59. dakikalarda Federico Valverde ve 84. dakikada Vinicius Junior'un attığı goller Real Madrid'e 3-2'lik galibiyeti getirdi.



Real'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, maç kadrosuna yer almasına rağmen oyunan girmedi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin hafif sakatlığı bulunan genç futbolcuyu riske etmek istemediği öğrenildi.

