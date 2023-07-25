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Real Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid'in hazırlık maçı için geri sayım

Real Madrid'in yeni sezon öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, ABD kampındaki hazırlık maçında Milan ile karşı karşıya gelmişti. Kaliforniya'daki Rose Bowl Stadı'nda oynanan maçta İspanyol devi 3-2 galip ayrıldı. İspanyol ekibinin şimdiki rakibi ise Manchester United. Peki, Real Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid'in hazırlık maçı için geri sayım

2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren ve kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi detayları futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Real Madrid-Manchester United maçı hakkında bilgiler...

REAL MADRİD'İN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid-Manchester United maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 03:30'da oynanacak.

Müsabaka S Sport Plus'tan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MİLAN MAÇINDAN NOTLAR

Milan, 25. dakikada Fikayo Tomori ve 42. dakikada Luka Romero Bezzana'nın attığı gollerle 2-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

57 ile 59. dakikalarda Federico Valverde ve 84. dakikada Vinicius Junior'un attığı goller Real Madrid'e 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Real'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, maç kadrosuna yer almasına rağmen oyunan girmedi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin hafif sakatlığı bulunan genç futbolcuyu riske etmek istemediği öğrenildi.

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