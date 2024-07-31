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Real Madrid-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanyol devi Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaptığı kampta ilk hazırlık maçında Milan ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan, ABD kampı kadrosunda yer alan Milli futbolcu Arda Güler'in Milan karşılaşmasında sahada olması bekleniyor. Peki, Real Madrid-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni ve La Liga'yı kazanan , yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Real Madrid hazırlık maçlarında , Barcelona, Chelsea gibi güçlü rakipler karşısında mücadedece edecek. İspanyol ekibi ilk maçında İtalya Serie A takımlarından Milan ile kozlarını paylaşacak. İşte, Real Madrid-Milan maçı hakkında bilgiler...

REAL MADRİD-MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid-Milan mücadelesi, 31 Temmuz Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan gün saat 03:30’da başlayacak.

Mücadelenin, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

REAL MADRİD'İN KAMP KADROSU

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez

Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios

Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez

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