Real Madrid-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın önemli maçlarından birinde İspanyol devi Real Madrid, sahasında İtalyan ekibi Milan'ı konuk edecek. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve 12. sırada yer aldı. Peki, Real Madrid-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid-Milan maçına geri sayım başladı. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı. İşte, Real Madrid-Milan maçı hakkında bilgiler...
REAL MADRID-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Milan maçı, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD'İN KAMP KADROSU
Kaleciler: Lunin, Fran González, Mestre.
Defans: Militão, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy.
Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos.
Hücum hattı: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim.
- Etiketler :
- Haberler -
- Şampiyonlar Ligi
- Real Madrid
- Milan