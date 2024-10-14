Real Madrid Modric'in ikamesini buldu: Florian Wirtz transfer listesinde

Geçtiğimiz sezonu Bayer Leverkusen ile namağlup şampiyon tamamlayan Florian Wirtz için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İlerleyen yaşından dolayı Luka Modric'in ikamesini arayan Real Madrid'in transfer çalışmaları devam ediyor.

AS gazetesinin haberine göre, İspanyol devinin Florian Wirtz'i transfer listesine eklediği öne sürüldü.

Transfermarkt'a göre 130 milyon euroluk market değeri bulunan Alman orta sahanın Leverkusen ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan Bavyera temsilcisi Bayern Münih'in de Wirtz'in peşinde olduğu kaydedildi.

Bayer Leverkusen formasıyla 162 resmi maça çıkan Wirtz, bu mücadelelerde 47 gol atıp, 51 asistlik katkı sağladı.