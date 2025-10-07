Real Madrid piyasayı alt üst edecek: Sonuçlanırsa Arda Güler, etkilenebilir
Real Madrid, devre arasındayılın transferine imza atmayı hedefliyor. Bu imza gerçekleşirse Arda Güler'in takımda alacağı süreler değişebilir.
İspanyol devi Real Madrid, ses getirecek bir transfere imza atabilir. Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, hücum hattını güçlendirme planında PSG’nin sağ kanat oyuncusu Desire Doue için harekete geçti.
Arda'nın da oynadığı bölgeler olan orta sağa, sağ ve sol kanatta görev yapan Doue, 90 milyon euro piyasa değerine sahip.
Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e karşı iki gol atıp bir asist yaparak takımının farklı galibiyetinde kilit rol oynamış, Avrupa’da parlayan bir yıldız haline gelerek dünya spor gündemine oturan yıldız futbolcu için Madrid somut adım atmaya hazırlanıyor.
İKİ İSİMDEN BİRİ GİDEBİLİR
Habere göre, Real Madrid, önemli bir bütçe ayırmayı ve transferi finanse etmek için Brahim ya da Rodrygo gibi isimlerle yollarını ayırmayı değerlendiriyor.
Yönetim, Doue’nin Vinícius ve Kylian Mbappe ile birlikte patlayıcılığı ve çok yönlülüğü bir araya getiren bir hücum üçlüsü oluşturacağına inanıyor.
NELER YAŞANMIŞTI?
Şampiyonlar Ligi finalinde dikkat çeken bir performans gösteren PSG'li Desire Doue tarihe geçmişti. 20 yaşındaki yıldız futbolcu ilk yarıda hem asist yaptı hem gol atmıştı.
Doue ikinci yarıda ise kendisinin iki takımının üçüncü golünü ağlara göndermeyi başarmıştı. Opta verilerine göre; Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız olan Doue, turnuva tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olmuştu.
Futbola Rennes altyapsında başlayan Desire Doue, 2024 yılında 50 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olmuştu.