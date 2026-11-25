Real Madrid PSV'yi 5'ledi. Arda Güler 2 asistle yine dümendeydi
25.11.2026 01:07
Arda Güler bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçında toplam 4 asist yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Bernabeu'da PSV'yi ikinci yarıda attığı gollerle 5-1 yenerken 70 dakika sahada kalan Arda yaptığı iki asistle düğümü çözen isimlerdendi.
La Liga'daki çıkışını Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan Real Madrid, Bernabeu Stadı'nda ağırladığı PSV Eindhoven'ı 5-1 yenerken Arda Güler 2 asistle skora katkı verdi.
Devler Ligi'nde 5'te 5 yapan Madrid ekibinde 70 dakika sahada kalan Arda ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatan takımının geri dönüşünü ateşleyen isim oldu.
50. dakikada Valverde'ye güzel bir gol attıran Arda, 64'te de Mbappe'ye maçı kıran golün asistini yaptı ve skor 3-1 olduktan sonra 70. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.
Arda Güler'den formasını isteyen bir pankart açan Türk futbolsever de Bernabeu Stadı'nda dikkatleri üzerine çekti.
Arda Güler, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta toplam 4 asist yaparken, kariyerindeki tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında ise toplam 8 asiste ulaştı. Arda bu sezon 1 tane de gol attı Şampiyonlar Ligi'nde.