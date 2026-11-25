Arda Güler , bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta toplam 4 asist yaparken, kariyerindeki tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında ise toplam 8 asiste ulaştı. Arda bu sezon 1 tane de gol attı Şampiyonlar Ligi'nde.