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Real Madrid scoutundan Semih Kılıçsoy yorumu

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Tirana'ya attığı golün ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün takipte olduğu oyuncu hakkında Real Madrid Scoutu, "Onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid scoutundan Semih Kılıçsoy yorumu

Geçtiğimiz günlerde formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'ya karşı 83. dakikada oyuna giren Semih Kılıçsoy, 90+4. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1 olarak tescillemiş, rövanş mücadelesi için avantaj sağlamıştı.

Ayrıca 17 yaşındaki genç yıldız, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.

"ONUN NE KADAR İYİ BİR FUTBOLCU OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Milliyet'in haberine göre, Semih Kılıçsoy'un Avrupa takımlarının dikkatini çektiği ve 'in Socutunun, kendisine Semih'i anlatanlkara, "Beni Semih konusunda ikna etmeye çalışmayın. Onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Öte yandan genç yıldız için Bayern Münih, Ajax, Sevilla, Genk ve Club Brugge'un da Beşiktaşlı futbolcuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

Lise eğitimini bu sene tamamlayan Semih'in futbola tamamen odaklanmak için üniversite sınavlarına girmeyi tercih etmediği aktarıldı.

Semih, 12 yaşındayken Gazprom'un düzenlediği Dostluk İçin programında Türkiye'yi Moskova'da temsil etmişti.

Semih Kılıçsoy'un ailesinin İstanbul'da yaşamasına rağmen 2 yıldır Nevzat Demir Tesisleri'nde yaşadığı belirtildi son 1 yıldır da İngilizce eğitim aldığı belirtildi.

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