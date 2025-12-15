Real Madrid sıkıştı, Arda Güler iki adım sonrasını düşündü ve zaferi getirdi

ZAFERİ GETİREN HAREKET

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle devam ederken sahneye çıkan Arda Güler, takımının galibiyete ulaşmasında önemli rol oynadı.

20 yaşındaki futbolcu, Real Madrid savunmasından seken topu arkası dönük şekilde kontrol dahi etmeden tek uzun pasla sol kanattaki Vinicius Junior'a gönderdi. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına giren Brezilyalı yıldız, altı pasa koşu gösteren Rodrygo'yu gördü ve 24 yaşındaki futbolcuya sadece dokunmak kaldı. Rela Madrid, bu golle 2-1 öne geçti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 29 maça çıkan Güler, 4 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.