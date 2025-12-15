Real Madrid sıkıştı, Arda Güler iki adım sonrasını düşündü ve zaferi getirdi
15.12.2025 12:18
NTV - Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, Alaves deplasmanında kazanırken milli futbolcu Arda Güler'in performansı dikkat çekti.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 16. haftasında Alaves deplasmanına çıktı.
Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe ve 76. dakikada Rodrygo kaydetti. Alaves'in tek sayısı ise 68'de Vicente'den geldi.
Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçın 78. dakikasında yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.
Bu skorun ardından Real Madrid, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Son 5 maçta 4. kez yenilen Alaves ise 18 puanla 12. basamakta yer buldu.
Real Madrid, La Liga'nın gelecek haftasında Sevilla'yı ağırlayacak. Alaves ise Osasuna deplasmanına çıkacak.
Real Madrid'de futbolcular, Alaves maçı öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, maçtaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
43 pas denemesinin 40'ında isabet sağlayan genç yıldız, yüzde 93'lük bir oran yakaladı. Üç uzun topunun üçünü de takım arkadaşlarıyla buluşturmayı başaran Güler, rakip yarı alanda meşin yuvarlağı 24 kez ayağına alırken 22'sinde takım arkadaşlarını topla buluşturdu.
Real Madrid'de Arda Güler'in bir pozisyonda rakibiyle mücadelesi.
ZAFERİ GETİREN HAREKET
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle devam ederken sahneye çıkan Arda Güler, takımının galibiyete ulaşmasında önemli rol oynadı.
20 yaşındaki futbolcu, Real Madrid savunmasından seken topu arkası dönük şekilde kontrol dahi etmeden tek uzun pasla sol kanattaki Vinicius Junior'a gönderdi. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına giren Brezilyalı yıldız, altı pasa koşu gösteren Rodrygo'yu gördü ve 24 yaşındaki futbolcuya sadece dokunmak kaldı. Rela Madrid, bu golle 2-1 öne geçti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 29 maça çıkan Güler, 4 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.
Arda Güler'in Alaves-Real Madrid maçından görüntüsü.