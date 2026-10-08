Real Madrid soyunma odasında yumruklar konuştu, Mourinho çılgına döndü

İspanyol radyo kanalı Cadena SER'in iddiası İspanya'yı karıştırdı. El Larguero adlı programda konuşan muhabir Anton Meana, kimlikleri henüz açıklanmayan Real Madridli iki futbolcunun soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği iddiasını dile getirdi.

Teknik direktör Mourinho'nun da bu durumdan rahatsız olduğu dile getirildi.

İspanya sosyal medyasında ise kavga eden futbolcuların Vinicius Junior ve Aurelien Tchouameni olduğu iddia edildi.

Tchouameni geçen Mayıs ayında da Federico Valverde ile kavga etmiş ve 500 bin euro ceza almıştı.