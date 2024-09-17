Real Madrid-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Stuttgart arasında yapılacak maça geri sayım başladı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de bu heyecan dolu müsabakayı yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. İşte, Real Madrid-Stuttgart maçı hakkında bilgiler...



REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Real Madrid-Stuttgart maçı, 17 Eylül Salı günü saat 22.00'da Santiago Barnebeu'da oynanacak.



Müsabaka, TRT'nin Tabii platformu üzerinden canlı izlenebilecek.



HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Pol van Boekel ise AVAR olarak görev alacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI



"Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.



Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.



Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

