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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in ameliyatı için konuştu: Daha erken dönecek

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı sonrası geçireceği operasyon hakkında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler, ameliyat olursa daha erken dönecek. Küçük bir problemi var." dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in ameliyatı için konuştu: Daha erken dönecek

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İspanya LaLiga devi 'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının Atletic Bilbao ile oynayacağı mücadele öncesinde konuştu.

Ancelotti, ", ameliyat olursa daha erken dönecek. Küçük bir problemi var. Çok yakında iyileşecek." ifadelerini kullandı.

"KALEDE LUNIN'E GÜVENİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sakatlığa kurban verdiği yıldız kalecisi Courtois hakkında da konuşan Ancelotti, "Duygusal açıdan iyi bir gün değildi. Ancak futbolda böyle şeyler olur ve oyuncumun bir an önce iyileşmesini umuyorum. Kalede Lunin'e güveniyorum. Yeteneği yüksek bir kaleci. Sadece deneyimi az... Yaşanacak sorunları çözebilecek bir kadroya sahibiz." dedi.

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