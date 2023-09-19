Real Madrid teknik direktörü Ancelotti duyurdu: Arda idmanlara başlıyor

Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.



Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." dedi.



Güler görev verilmesi halinde La Liga'da 27 Eylül'deki Las Palmas'la oynanacak maçta forma giyebilecek.



NE OLMUŞTU?



Sezon öncesi hazırlıkları için ABD'de bulunan Real Madrid'de Arda Güler kampta sakatlanmıştı.



Yapılan kontrollerin ardından dizinden ameliyat olan genç yıldızın, en az 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilmişti.



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