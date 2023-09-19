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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti duyurdu: Arda idmanlara başlıyor

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlanan Arda Güler'in pazartesi günü idmanlara başlayacağını açıkladı.

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti duyurdu: Arda idmanlara başlıyor

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'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.

teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." dedi.

Güler görev verilmesi halinde La Liga'da 27 Eylül'deki Las Palmas'la oynanacak maçta forma giyebilecek.

NE OLMUŞTU?

Sezon öncesi hazırlıkları için ABD'de bulunan Real Madrid'de Arda Güler kampta sakatlanmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından dizinden ameliyat olan genç yıldızın, en az 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilmişti.

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