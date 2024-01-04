Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti maç sonu konuştu: Arda Güler neden oynamadı?

Real Madrid, La Liga'da Mallorca'yı 1-0 yendi. Carlo Ancelotti, maç kadrosuna alınan ancak süre bulamayan Arda Güler hakkında maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Ancelotti, Arda için acele etmek istemediklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, milli yıldızın uzun yıllar Real Madrid'de olacağını ve ona güvendiklerini söyledi.



"YAKINDA SÜRE ALMAYA BAŞLAYACAK"



"Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu. Ona güveniyoruz. Burada uzun yıllar olacak, 1-2 maç oynamamasının ne önemi var? Cumartesi günü oynanacak Arandina maçında oynamayan oyuncular oynayacak."

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