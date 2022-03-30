    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Covid-19'a yakalandı

Real Madrid Kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 15:45

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Covid-19'a yakalandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Granadalı Molina La Liga ve Avrupa ligleri tarihine geçti

Granadalı Molina La Liga ve Avrupa ligleri tarihine geçti

Real Madrid'de 4 corona virüs vakası

Real Madrid'de 4 corona virüs vakası

İspanya takımlarından , İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'in Covid-19 testinin pozitif olduğunu resmi sayfasından açıkladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti'nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" denildi.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının hafta başında yürürlüğe giren kararıyla Covid-19 önlemleri büyük oranda kaldırılıp, bu hastalığı hafif geçirenlerde veya asemptomatik olanlarda karantina uygulaması bitse de La Liga kuralları gereği Ancelotti'nin evinde karantinada olması gerekiyor.

Ancelotti'nin Covid-19 teşhisinden dolayı 2 Nisan'da oynanacak Celta Vigo-Real Madrid maçında takımının başında olamaması halinde, mevcut durumda yardımcı teknik direktör olarak görev yapan, İtalyan teknik adamın oğlu Davide Ancelotti takımın başında yer alacak.

Real Madrid, 6 Nisan'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşılaşacak.

RONALDO İÇİN 2022 DÜNYA KUPASI SON DURAK DEĞİL

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...