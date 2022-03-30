Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Covid-19'a yakalandı

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İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'in Covid-19 testinin pozitif olduğunu resmi sayfasından açıkladı.



İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti'nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" denildi.



İspanya'da Sağlık Bakanlığının hafta başında yürürlüğe giren kararıyla Covid-19 önlemleri büyük oranda kaldırılıp, bu hastalığı hafif geçirenlerde veya asemptomatik olanlarda karantina uygulaması bitse de La Liga kuralları gereği Ancelotti'nin evinde karantinada olması gerekiyor.



Ancelotti'nin Covid-19 teşhisinden dolayı 2 Nisan'da oynanacak Celta Vigo-Real Madrid maçında takımının başında olamaması halinde, mevcut durumda yardımcı teknik direktör olarak görev yapan, İtalyan teknik adamın oğlu Davide Ancelotti takımın başında yer alacak.



Real Madrid, 6 Nisan'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşılaşacak.

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