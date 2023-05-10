Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den rekor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Manchester City'yi konuk ederken, İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti de tarih yazdı.



FERGUSON'UN REKORUNU EGALE ETTİ



Ancelotti, Devler Ligi'nde 190. maçına çıkarak, Alex Ferguson'a ait olan turnuva tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör unvanını egale etti.



RÖVANŞTA REKORU KIRACAK



İtalyan çalıştırıcı 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan rövanşta, 191. Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkacak ve Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en çok maça çıkan teknik direktör rekorunu kıracak.