Real Madrid tepetaklak, Arsenal doludizgin
11.12.2025 01:46
AA
Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında lider Arsenal, Club Brugge'ü 3 golle geçip 6'da 6'yla yoluna devam etti. Kötü gidişe dur diyemeyen Real Madrid ise evinde Manchester City'ye boyun eğdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta, oynanan 9 maçla tamamlandı.
Turnuvada puan kaybetmeden yoluna devam eden lider Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek serisini 6'da 6'ya yükseltti.
Gecenin en kritik maçında ise Santiago Bernabeu'da Real Madrid, Manchester City'li ağırladı. Konuk ekip, Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle evine 2-1'lik galibiyetle döndü. Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler, 58'inci dakikada oyuna girdi.
Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 geçti. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, bir asist yaptı.
Gecenin sonuçları şöyle:
- Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
- Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
- Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
- Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
- Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
- Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
- Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
- Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
- Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2