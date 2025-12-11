Real Madrid tepetaklak, Arsenal doludizgin

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta, oynanan 9 maçla tamamlandı.

Turnuvada puan kaybetmeden yoluna devam eden lider Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek serisini 6'da 6'ya yükseltti.

Gecenin en kritik maçında ise Santiago Bernabeu'da Real Madrid, Manchester City'li ağırladı. Konuk ekip, Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle evine 2-1'lik galibiyetle döndü. Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler, 58'inci dakikada oyuna girdi.

Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 geçti. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, bir asist yaptı.

Gecenin sonuçları şöyle:

- Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4

- Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3

- Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0

- Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2

- Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0

- Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

- Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3

- Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

- Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Manchester City (İngiltere): 1-2