Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

İspanya’da heyecan Real Madrid - Valencia maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde - Valencia karşı karşıya geliyor. Valencia zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Real Madrid - Valencia kozlarını paylaşıyor. Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 23.00’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

