Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Madrid - Valencia karşı karşıya geliyor. Valencia zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Real Madrid - Valencia kozlarını paylaşıyor. Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 23.00’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



