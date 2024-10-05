İspanya LaLiga 9. hafta maçında Real Madrid ve Villarreal heyecan dolu bir maça çıkacak. LaLiga'da 6 maçta toplam 240 dakika süre bulabilen Arda Güler'in, Villarreal karşısında forma şansı bulup bulumayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda oynayacak mı?



REAL MADRİD-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Real Madrid-Villarreal mücadelesi 5 Ekim Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

