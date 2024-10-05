Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya LaLiga 9. hafta maçında Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta Lille'e deplasmanda 1-0 yenilen Real Madrid'in galibiyet serisi sona ermişti. Real Madrid, ligde Villarreal karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in mücadelede oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda oynayacak mı?
İspanya LaLiga 9. hafta maçında Real Madrid ve Villarreal heyecan dolu bir maça çıkacak. LaLiga'da 6 maçta toplam 240 dakika süre bulabilen Arda Güler'in, Villarreal karşısında forma şansı bulup bulumayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda oynayacak mı?
REAL MADRİD-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Villarreal mücadelesi 5 Ekim Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak.
Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
19 yaşındaki genç yıldız bu sezon İspanya LaLiga’da 6 maçta toplam 240 dakika süre bulabildi.
Şampiyonlar Ligi’nde ise Lille deplasmanında ikinci yarı oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla dikkat çekti.
Real Madrid son mücadelede Vinicius Junior ve Endrick hücum hattında yer alırken sakatlığını atlatan Camavinga kadroda yer aldı.
Villarreal mücadelesiyle Mbappe’nin ilk 11’deki yerini alması beklenirken Arda Güler’in ise ikinci yarı oyuna dahil olması bekleniyor.
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