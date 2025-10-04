Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Real Madrid , ev sahibi avantajını kullanarak Villarreal karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Villarreal ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Real Madrid - Villarreal mücadelesi bugün saat 22.00’da başlayacak.



Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

