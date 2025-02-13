Real Madrid, Vinicius ile sözleşme yenilemeye yakın

Real Madrid, Ocak ayında başlayan görüşmelerin ardından, FIFA'nın Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Vinicius Jr ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yaklaştı.

Bu süreçte Suudi Arabistan’dan bazı takımların rekor bir bedelle oyuncuyu transfer etme ilgisi de bulunuyordu.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Brezilyalı forvetin mevcut sözleşmesi 2026-27 sezonunun sonuna kadar devam etse de, İspanyol devi geçen ay oyuncunun menajerleriyle iletişime geçerek sözleşmesini yenilemek ve Suudi Arabistan’dan gelen ilgiyi sona erdirmek için görüşmelere başladı.

RESMİ TEKLİF GÜNDEME GELMEDİ

Vinicius Jr’a yakın bir kaynak, Suudi Arabistan’dan Al Ahli’ye transferiyle ilgili birçok temas gerçekleşmesine rağmen resmi bir sözleşme teklifinin hiçbir zaman gündeme gelmediğini ve son aylarda Suudi tarafının transfer konusunda güveninin azaldığını belirtti.

Real Madrid, Suudi yetkililerden herhangi bir doğrudan temas almadığını iddia etse de, kulübe yakın bir kaynak, Ocak ayı başında Cidde’de düzenlenen İspanya Süper Kupa’sı sırasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu yetkililerinin Vinicius Jr hakkında bilgi almak için girişimde bulunduğunu söyledi.



Ancak Avrupa şampiyonu Real Madrid, oyuncuyu satma konusunda hiçbir ilgi göstermedi ve 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızın ancak 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi ödenirse kulüpten ayrılabileceğini vurguladı.



"KALMAK İSTİYORUM"



Real Madrid’in Manchester City’yi 3-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının ardından TNT Sports’a konuşan Vinicius Jr, Suudi Arabistan’dan gelen olası teklif hakkında bilgisinin olmadığını söyledi:



"Hiçbir şey bilmiyorum, kimse benimle (Suudi Arabistan'dan teklif hakkında) konuşmadı. Başkanla konuşmaları gerekiyor. Umarım burada uzun yıllar kalabilirim.”

Real Madrid, Ekim 2023’te Vinicius Jr ile dört yıllık bir sözleşme uzattığı açıklanmıştı. Bu anlaşmanın yılda net 13,5 milyon euro maaş içerdiği bildirilmişti.



Diğer Real Madrid oyuncularının çoğunun beş veya altı yıllık sözleşmeler imzalamasına rağmen, Vinicius Jr kendi gelişimine olan güveni nedeniyle daha kısa ve performansa dayalı bir anlaşma yapmayı tercih etti.



Son birkaç hafta içinde Madrid’de Vinicius Jr’ın babasının da katıldığı birkaç yüz yüze toplantı gerçekleşti. Real Madrid, oyuncuya yeni bir maaş teklifi sundu ve önümüzdeki hafta kulüp yöneticileri ile Vinicius Jr ekibi arasında üçüncü bir toplantı planlandı.



Her iki taraf da sözleşme uzatma konusunda iyimser görünüyor.

1 MİLYAR EURONUN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK



Vinicius Jr’a yakın bir kaynak, oyuncunun Avrupa'da başka bir kulübe gitme niyetinin olmadığını ve ancak Suudi Arabistan’dan 1 milyar euronun üzerinde bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendireceğini belirtti.



Brezilyalı yıldız ve ekibinin Suudi Arabistan ile zaten güçlü bir ticari ilişkisi bulunuyor. Oyuncu, Suudi Arabistan'daki turizm ve e-spor etkinlikleri kapsamında sponsorluk ve ticari toplantılara katıldı.



Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası için Vinicius Jr’ı elçisi olarak görmek istediği de belirtiliyor.