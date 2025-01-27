Real Madrid zirvede puan farkını açtı

LaLiga lideri Real Madrid, Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı Valladolid deplasmanında 3-0 kazanarak art arda 4. galibiyetine ulaştı.



Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 73. dakikada oyuna girdi.



Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid, sahasında Villarreal ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste ikinci kez puan kaybetti.

BARCELONA GALİBİYET ÖZLEMİNE SON VERDİ



Barcelona, sahasında Valencia'yı genç oyuncusu Fermin Lopez'in 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maçta 7-1 mağlup etti. Katalan ekibi, bu sonuçla 4 haftalık galibiyet özlemine son verdi.



Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 63 dakika görev aldığı mücadelede ise Getafe, Real Sociedad deplasmanında 3-0 galip geldi.



Ligde 21 hafta sonunda 49 puan toplayan Real Madrid, Atletico Madrid ile arasındaki farkı 4'e çıkardı. Barcelona ise 42 puanla iki takımı takip etti.