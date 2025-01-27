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Real Madrid zirvede puan farkını açtı

Real Madrid, en yakın takipçisi Atletico Madrid'in puan kaybettiği haftada Valladolid'i 3-0 yenerek rakibiyle arasındaki farkı 4'e çıkardı

Real Madrid zirvede puan farkını açtı

LaLiga lideri , Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı Valladolid deplasmanında 3-0 kazanarak art arda 4. galibiyetine ulaştı.

Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 73. dakikada oyuna girdi.

Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid, sahasında Villarreal ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste ikinci kez puan kaybetti.

BARCELONA GALİBİYET ÖZLEMİNE SON VERDİ

Barcelona, sahasında Valencia'yı genç oyuncusu Fermin Lopez'in 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maçta 7-1 mağlup etti. Katalan ekibi, bu sonuçla 4 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 63 dakika görev aldığı mücadelede ise Getafe, Real Sociedad deplasmanında 3-0 galip geldi.

Ligde 21 hafta sonunda 49 puan toplayan Real Madrid, Atletico Madrid ile arasındaki farkı 4'e çıkardı. Barcelona ise 42 puanla iki takımı takip etti.

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