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Real Madrid'de Arda Güler bireysel çalıştı

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Real Madrid'de Arda Güler bireysel çalıştı

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ispanya La Liga'nın 17. haftasında sahasında Villareal ile karşılaşak olan , bu maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Eflatun-beyazlılarda 18 yaşındaki milli oyuncu 'in yanı sıra İspanyol oyuncu Carvajal, Fransız futbolcu Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ise takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Güler'in dönüşü için belirlenmiş bir tarih yok.

Real Madrid'de Arda Güler bireysel çalıştı - 1
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