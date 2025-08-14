Real Madrid'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı: Ayrılık bir imza kadar yakınken neler oldu neler!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, performansıyla her geçen gün ülke basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.



Teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte bambaşka bir profilde top koşturan milli yıldız için İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yazıldı.

REAL'İN ARDA KARARI



Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre dev kulüp, sezon başında Arda Güler için kritik bir karar aldı.

"TAKIMIN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ"



Haberin devamında Güler'in şu anda Real Madrid'in en önemli isimlerinden biri olduğunun altı çizilirken, Alonso'nun onun yetenekleri ve oyun kuruculuğundan en iyi şekilde yararlanmak istediği kaydedildi.