Real Madrid'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı: Ayrılık bir imza kadar yakınken neler oldu neler!
İspanyol basını, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili Real Madrid'de yaşananları mercek altına aldı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, performansıyla her geçen gün ülke basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.
Teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte bambaşka bir profilde top koşturan milli yıldız için İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yazıldı.
REAL'İN ARDA KARARI
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre dev kulüp, sezon başında Arda Güler için kritik bir karar aldı.
"TAKIMIN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ"
Haberin devamında Güler'in şu anda Real Madrid'in en önemli isimlerinden biri olduğunun altı çizilirken, Alonso'nun onun yetenekleri ve oyun kuruculuğundan en iyi şekilde yararlanmak istediği kaydedildi.
"ANCELOTTI DÖNEMİ PROBLEMLİYDİ"
Ancak Arda Güler'in Carlo Ancelotti döneminde yedek kulübesine adeta hapsolduğu ve İtalyan çalıştırıcının sezonun büyük bölümünde genç futbolcuya güvenmediği vurgulandı.
"AYRILIĞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ"
Haberde Real Madrid yönetiminin, Arda Güler'in oynamamasından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği ve birkaç kez kulüpten ayrılmanın eşiğine geldiğini Xabi Alonso'ya ilettiği aktarıldı.
"MODRIC'İN VELİAHTI"
İspanyol teknik adamın, Arda Güler için ipleri eline alarak başarılı futbolcuya farklı profilde yeni bir rol verdiği ve Luka Modric'in veliahtı olma yolunda kendisini geliştirebileceğine inandığı yazıldı.
Arda Güler'in de hem Kulüpler Dünya Kupası'nda hem de hazırlık maçlarında kendisini gösterdiği ifade edildi.
"XABI ALONSO, ARDA'YA HAYRAN"
Xabi Alonso'nun, Arda Güler'in saha hakimiyetine hayran olduğu aktarılırken işler karıştığında sorumluluk alarak kilit rol oynayacağını düşündüğü belirtildi.
20 yaşındaki futbolcu, Kulüpler Dünya Kupası'nda çıktığı 6 maçta 1 gol-2 asistlik bir performans sergilemişti.
