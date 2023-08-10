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Real Madrid'de Arda Güler için ameliyat kararı

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sakatlığı sonrası operasyon geçirmesine karar verildi.

Real Madrid'de Arda Güler için ameliyat kararı

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Real Madrid'e transfer olan ancak idmanda sakatlanan ameliyat olacak.

The Athletic'in haberine göre; ameliyatı daha önce Ramos ve Modric gibi isimlere operasyon yapan ünlü cerrah Manuel Leyes'in yapacağı aktarıldı.

18 yaşındaki Güler'in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ancelotti daha önce yaptığı açıklamada, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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