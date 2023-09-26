Real Madrid'de Arda Güler yeniden sakatlandı

Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.



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Madrid tarafından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri yer aldı.



Arda'nın yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise bugün yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyileşti. Las Palmas maçında oynayacak durumda. Maç eksiği var. Fiziksel olarak biraz eksikleri var. Bizim oyun tarzımıza alışması gerekecek. Bu normal. Arda, muhteşem bir yetenek." ifadelerini kullanmıştı.

