Real Madrid'de art arda sakatlıklar: Arda Güler ilk 11'in vazgeçilmezi olabilir

Real Madrid, dün akşam La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin 25. dakikasında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Brahim Diaz'ın sağlık durumu belli oldu.

Başkent ekibi yapılan testlerin ardından Brahim Diaz'ın sağ bacağının abduktor longusunda bir yaralanma olduğunu tespit etti.

EN AZ 3 AY YOK

Diaz'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

CEBALLOS SAKATLANMIŞTI

Son olarak sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtilen Bellingham'ın yaşadığı sakatlığın ardından, Ceballos'un da sağ ayak bileğindeki bağlarda 3. dereceden hasar tespit edilmiş ve oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

ARDA GÜLER 11'DE VAZGEÇİLMEZ OLABİLİR

Yaşanan sakatlıkların ardından dün akşam mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ilk 11 tercihleri arasında ilk sırada geliyor.