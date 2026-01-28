Real Madrid'de başkan devreye girdi, Arda Güler ile özel olarak görüştü. Konuşmalar tek tek servis edildi

İspanya La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, Süper Kupa'da Barcelona'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgi sonrası görevden alınmış ve yerine Alvaro Arbeloa getirilmişti.

Arbeloa ile birlikte üst üste galibiyetlerle ufak bir nefes alan Real Madrid'de başkan Florentino Perez de devreye girdi.

Cadena SER'in haberine göre Perez, takımın geleceği olarak gördüğü beş özel isimle kulüp binasında görüşme gerçekleştirdi.

Beş futbolcuyla da ayrı ayrı özel olarak konuşan Real Madrid Başkanı'nın Alvaro Arbeloa'ya rahat çalışma ortamı oluşturmak için bu hareketi gerçekleştirdiği ifade edildi.