Real Madrid'de başkan devreye girdi, Arda Güler ile özel olarak görüştü. Konuşmalar tek tek servis edildi
28.01.2026 22:47
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası yaşananlar ortaya çıktı.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, Süper Kupa'da Barcelona'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgi sonrası görevden alınmış ve yerine Alvaro Arbeloa getirilmişti.
Arbeloa ile birlikte üst üste galibiyetlerle ufak bir nefes alan Real Madrid'de başkan Florentino Perez de devreye girdi.
Cadena SER'in haberine göre Perez, takımın geleceği olarak gördüğü beş özel isimle kulüp binasında görüşme gerçekleştirdi.
Beş futbolcuyla da ayrı ayrı özel olarak konuşan Real Madrid Başkanı'nın Alvaro Arbeloa'ya rahat çalışma ortamı oluşturmak için bu hareketi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Arda Güler.
DAVET EDİLEN İSİMLER
Başkan Florentino Perez'in görüşmeye çağırdığı isimler arasında Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono ve Arda Güler'in yer aldığı belirtildi.
Perez'in, görüştüğü oyunculara saha dışından ziyade saha içindeki karakter ve profesyonellikle ilgili çok sert uyarılarda bulunduğu yazılırken, özellikle son dönemde saha içi tavırlardan memnun olmadığını söylediğine dikkat çekildi.
Ayrıca Florentino Perez'in bu beş futbolcudan Real Madrid armasına yakışır bir liderlik talep ettiği kaydedildi.
Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso ile forma süresinde artış yaşamıştı.
PEREZ'İN SÖZLERİ
Real Madrid Başkanı'nın "Sizler bu kulübün sadece bugünü değil, geleceğisiniz; bu yüzden en iyisinden daha azı kabul edilemez." dediği öne sürüldü.