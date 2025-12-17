Real Madrid'de değişim kapıda mı? Xabi Alonso konuştu, dikkat çeken Arda Güler ayrıntısı

BÜYÜK DEĞİŞİMLERDEN BİRİ ARDA GÜLER

Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 haftada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Real Madrid'de, Alonso dönemindeki en büyük değişimlerden biri Arda Güler oldu.

Ancelotti'yle geçen ilk iki sezonda 2 bin 637 dakika süre alabilen milli yıldız, Alonso ile yarım sezonda bin 897 dakika forma giydi.



Milli yıldız süre aldığı maçlarda 4 gol 9 asistlik katkı sağladı.



MİLLİ YILDIZIN SON MAÇI



Real Madrid, İspanya La Liga'nın 16. haftasında Alaves deplasmanına çıktı.

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle devam ederken sahneye çıkan Arda Güler, takımının galibiyete ulaşmasında önemli rol oynadı.

20 yaşındaki futbolcu, Real Madrid savunmasından seken topu arkası dönük şekilde kontrol dahi etmeden tek uzun pasla sol kanattaki Vinicius Junior'a gönderdi. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına giren Brezilyalı yıldız, altı pasa koşu gösteren Rodrygo'yu gördü ve 24 yaşındaki futbolcuya sadece dokunmak kaldı. Rela Madrid, bu golle 2-1 öne geçti.