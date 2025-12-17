Real Madrid'de değişim kapıda mı? Xabi Alonso konuştu, dikkat çeken Arda Güler ayrıntısı
17.12.2025 12:27
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'te geleceği tartışılan Xabi Alonso baskı hissetmiyor. İddiaları yalanlayan Alonso dönemindeki Arda Güler istatistiği de dikkat çekiyor.
Xabi Alonso, Real Madrid'den gönderilme kaygısı yaşamıyor.
İspanyol basınının son dönemdeki ayrılık iddialarının ardından konuşan 44 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncuların yönetimden yeni bir teknik direktör istediğini düşünmüyor.
“HER AİLEDE İYİ VE KÖTÜ ZAMANLAR OLUYOR”
Alonso, "Her ailede iyi ve kötü zamanlar oluyor. Önemli olan birlik olarak kalmak. İlişkiler zamanla gelişir. Vakit ilerledikçe birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Tepkilerimizi daha iyi anlıyoruz. Bu da aramızdaki sevgiyi artırıyor. Şu anda tek düşündüğümüz şey; kalan iki maçımızı da kazanıp yeni yıl arasına mutlu girmek." dedi.
Görevi kulübün kupa koleksiyoneri Carlo Ancelotti'den devralan Alonso, sezonun ilk devresinde La Liga'da Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı ancak Arda Güler'in süresi katlandı.
Kral Kupası'nda 3. Lig takımı Talavera'ya konuk olacak Eflatun Beyazlılar, cumartesi günü ligde oynayacağı Sevilla maçında sonra tatile çıkacak.
BÜYÜK DEĞİŞİMLERDEN BİRİ ARDA GÜLER
Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 haftada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Real Madrid'de, Alonso dönemindeki en büyük değişimlerden biri Arda Güler oldu.
Ancelotti'yle geçen ilk iki sezonda 2 bin 637 dakika süre alabilen milli yıldız, Alonso ile yarım sezonda bin 897 dakika forma giydi.
Milli yıldız süre aldığı maçlarda 4 gol 9 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ YILDIZIN SON MAÇI
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 16. haftasında Alaves deplasmanına çıktı.
Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle devam ederken sahneye çıkan Arda Güler, takımının galibiyete ulaşmasında önemli rol oynadı.
20 yaşındaki futbolcu, Real Madrid savunmasından seken topu arkası dönük şekilde kontrol dahi etmeden tek uzun pasla sol kanattaki Vinicius Junior'a gönderdi. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına giren Brezilyalı yıldız, altı pasa koşu gösteren Rodrygo'yu gördü ve 24 yaşındaki futbolcuya sadece dokunmak kaldı. Rela Madrid, bu golle 2-1 öne geçti.