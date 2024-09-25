Real Madrid'de derbi öncesi Mbappe endişesi

Real Madrid, La Liga'nın 7. haftasında Deportivo Alaves'i 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Kylian Mbappe mücadelenin 80. dakikasında sakatlanarak yerini Arda Güler'e bırakmıştı.
Real Madrid, oyundan çıkarken uyluğunu işaret eden Fransız oyuncudan hafta sonu oynanacak Atletico Madrid derbisinde mahrum kalabilir.
İspanyol devinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından oyuncumuz Kylian Mbappe'ye yapılan testlerin ardından, sol bacağında biseps femoris yaralanması teşhisi konmuştur. Durumu takip edilecektir."
Real Madrid formasıyla 9 resmi maça çıkan Mbappe, bu mücadelelerde 7 gol kaydedip, 1 asistlik katkı sağladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Arda Güler
- Real Madrid
- Spor&Skor
- Kylian Mbappe