Real Madrid’de destek tişörtleri kriz çıkardı

La Liga’da Elche deplasmanına Ceute şehrine yönelik destek tişörtleri ile çıkan Real Madrid 'de bazı futbolcuların tavırları İspanya ’da olay oldu. Faslı göçmen akınına uğrayarak dünyada adını duyuran Ceute halkına destek olmak amacıyla, her iki takımın oyuncuları sahaya üzerinde "Todos somos caballas" (Hepimiz Caballasız) yazılı tişörtlerle çıkmıştı.

Ancak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızları Mbappe, Vinicıus Junior ve Ibrahima Konate bu destek mesajını tam olarak göstermekten kaçınınca büyük bir tartışmayı da başlattılar.

HEM TEPKİ HEM DESTEK GÖRDÜLER



Konate tişörtü sadece elinde taşırken; Mbappe ve Vini ise yukarı doğru kıvırarak mesajın görünmesini engellemiş. Milli futbolcumuz Arda Güler ise tişörtü giymişti.



Söz konusu tavra karşı Real Madrid’in alacağı kararlar merak edilirken, Mbappe, Vini ve Konate’ye sosyal medyada ağır eleştiriler gelirken, destek verenlerin sayısı da hayli fazlaydı.



EZZALZOULİ’YE VATAN HAİNİ SUÇLAMASI



Üç futbolcunun bu tavrının sebebinin Real Betis forması giyen Faslı futbolcu Abdessamed Ezzalzouli’nin yaşadıklarından kaynaklandığı da dile getirilen bir başka iddia oldu. Ezzalzouli Pazartesi günü oynanan Villarreal maçı öncesinde bu tişörtü giydiği için Faslı taraftarlar tarafından çok ağır hakaretlere, eleştirilere ve "vatan hainliği" suçlamalarına maruz kalmıştı.

SİYASİ AMACI OLMADIĞINI SÖYLEDİ



Faslı oyuncu sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Bu formanın hiçbir şekilde siyasi bir amacı olmadığını, milliyeti ne olursa olsun zor durumdaki bölge halkına insani bir destek olduğunu" belirtmiş ancak tepkiler dinmemişti.