Real Madrid'de Endrick için sıcak gelişmeler
23.11.2026 22:10
Endrick bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol atarken, La Liga'da henüz bunu başarabilmiş değil.
İspanyol basını oynama süresinden mutlu olmayan Brezilyalı golcünün menajerlerinin Real Madrid ile masaya oturacağını açıkladı. Milan da ara transferde Endrick için 70 milyon Euro ayırdı.
Ara transfer yaklaşırken ilk önemli gelişme Real Madrid'de olacak gibi duruyor.
Daha 16 yaşındayken 2022'de Real Madrid'le anlaşan ama kurallar gereği 2024'te transfer olan Endrick'in İspanya macerası beklediği gibi geçmiyor.
2024'den beri Real Madrid'de tüm kulvarlarda 48 maçta forma giyebilen ve 8 gol atabilen Endrick geçen sezonun ikinci yarısı da Lyon'a kiralanmıştı.
Son Celta maçında da sakatlanan ve 20 gün forma giyemeyeceği açıklanan Brezilyalı golcü oynama sürelerini yetersiz buluyor.
Carlo Ancelotti'nin başında bulunduğu Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen Endrick 26 maçta 5 gol attı.
İspanya'nın en çok dinlenen spor radyoları Cadena Ser ve Cadena Cope'nin aktardığına göre Endrick'in temsilcileri, Real Madrid yönetimiyle görüşmek üzere 1 hafta içinde Madrid'de olacak.
Görüşmenin amacı, Başkan Florentino Perez'in 2006 doğumlu oyuncuyla ilgili gerçek niyetini öğrenmek.
Endrick'in bağlı bulunduğu Roc Nations manajerlik şirketi ara transfer için bazı temaslara da başlamış durumda.
İtalya'dan Milan'ın Real Madrid'in onay vermesi halinde Endrick için 70 milyon Euro'luk bir paket hazırladığı, Roma'nın ise kiralama formülü üstünde durduğu haberlerde yer alıyor.
Roc Nations ile Real Madrid yönetimi arasında planlanan görüşmede her şey netleşecek.
Ancak teknik direktör Mourinho daha önce Endrick'in ayrılmasına sıcak bakmadığını açıklamıştı.
Madrid ekibi, Endrick için Palmeiras'la 2022'de 60 milyon Euro'ya anlaşmıştı.