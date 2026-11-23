İspanya'nın en çok dinlenen spor radyoları Cadena Ser ve Cadena Cope'nin aktardığına göre Endrick'in temsilcileri, Real Madrid yönetimiyle görüşmek üzere 1 hafta içinde Madrid'de olacak.

Görüşmenin amacı, Başkan Florentino Perez'in 2006 doğumlu oyuncuyla ilgili gerçek niyetini öğrenmek.

Endrick'in bağlı bulunduğu Roc Nations manajerlik şirketi ara transfer için bazı temaslara da başlamış durumda.

İtalya'dan Milan 'ın Real Madrid'in onay vermesi halinde Endrick için 70 milyon Euro'luk bir paket hazırladığı, Roma 'nın ise kiralama formülü üstünde durduğu haberlerde yer alıyor.

Roc Nations ile Real Madrid yönetimi arasında planlanan görüşmede her şey netleşecek.

Ancak teknik direktör Mourinho daha önce Endrick'in ayrılmasına sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Madrid ekibi, Endrick için Palmeiras'la 2022'de 60 milyon Euro'ya anlaşmıştı.