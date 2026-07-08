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Real Madrid'de görevden alındı, yeni adresi Premier Lig oldu

08.07.2026 11:25

Real Madrid'de görevden alındı, yeni adresi Premier Lig oldu
Reuters

Alvaro Arbeloa.

AA
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Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de görev yapan teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın yeni takımı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, "43 yaşındaki teknik direktör, kendisini 2029 yazına kadar Craven Cottage'a bağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı." denildi.

 

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa, geçen sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş, haziran ayında ise yollarını ayırmıştı.

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Fulham, Alvaro Arbeloa'nın takımın başına getirildiğini bu görselle duyurdu.

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