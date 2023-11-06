Real Madrid'de Jude Bellingham belirsizliği

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Bellingham, dünkü Rayo Vallecano ile oynanan golsüz karşılaşmanın başlarında ikili mücadele esnasında yere düştükten sonra omuzundan sakatlandı.



Bir süre yerden kalkamayan İngiliz oyuncu sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından mücadeleye devam edeceğini belirterek 90 dakika sahada kaldı.

"KARAR YARIN VERİLECEK"

Tiempo de Juego'nun haberine göre, Başkent ekibinden yapılan tetkiklerin ardından Jude Bellingham'ın sol omzunun çıktığı belirtildi.

İngiliz orta sahanın Braga'ya karşı sahada yer alıp almayacağına yarın karar verilecek.

"CİDDİ BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Ancelotti, "Omzunda sorun vardı, yarın onu değerlendirecekler. Biraz etkilendi. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Umarım Çarşamba gününe hazır olur." dedi.

Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak.

Mücadele 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak.