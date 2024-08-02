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Real Madrid'de korkutan sakatlık: Arda Güler yürekleri ağza getirdi

ABD'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler antrenmanda sakatlık yaşayarak herkesi korkuttu. Rüdiger'in müdahalesi sonrası bir süre yerde acı içinde kalan Arda, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası antrenmana devam etti.

Real Madrid'de korkutan sakatlık: Arda Güler yürekleri ağza getirdi

, yeni sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de gerçekleştirdiği kampta sürdürüyor.

İlk hazırlık maçını Milan'a karşı oynayacan eflatun-beyazlılarda antrenmanlar da maçlar kadar sert geçiyor.

ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Dün yapılan antrenman esnasında Rüdiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kalan , yürekleri ağza getirdi.

ANCELOTTI ANTRENMANI DURDURDU

Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin antrenmanı durdurmasıyla sağlık ekibi sahaya dahil olarak genç oyuncuya ilk müdahaleyi yaptı.

Bir süre yerden kalkamayan Arda, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sekerek yeniden ayağa kalktı.

RUDIGER'DEN ÖZÜR

Alman savunmacı Rüdiger ise müdahalenin ardından Arda Güler'den özür diledi. 

İşte Arda Güler'in antrenmanda sakatlık yaşadığı anlar:

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