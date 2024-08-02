Real Madrid'de korkutan sakatlık: Arda Güler yürekleri ağza getirdi

Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin antrenmanı durdurmasıyla sağlık ekibi sahaya dahil olarak genç oyuncuya ilk müdahaleyi yaptı.

İlk hazırlık maçını Milan'a karşı oynayacan eflatun-beyazlılarda antrenmanlar da maçlar kadar sert geçiyor.

💥 El tremendo susto de Arda Güler tras un duro golpe de Rüdiger, que se preocupó al segundo por su compañero



😱 Sus gestos de dolor paralizaron el entreno un par de minutos



🫢 Todo quedó en un golpe... y el central le pidió perdón una vez puesto en pie

📹 @ jdelriomuradas pic.twitter.com/2m61YtUxwl