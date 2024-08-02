Real Madrid'de korkutan sakatlık: Arda Güler yürekleri ağza getirdi

Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de gerçekleştirdiği kampta sürdürüyor.
İlk hazırlık maçını Milan'a karşı oynayacan eflatun-beyazlılarda antrenmanlar da maçlar kadar sert geçiyor.
ACILAR İÇİNDE KIVRANDI
Dün yapılan antrenman esnasında Rüdiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kalan Arda Güler, yürekleri ağza getirdi.
ANCELOTTI ANTRENMANI DURDURDU
Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin antrenmanı durdurmasıyla sağlık ekibi sahaya dahil olarak genç oyuncuya ilk müdahaleyi yaptı.
Bir süre yerden kalkamayan Arda, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sekerek yeniden ayağa kalktı.
RUDIGER'DEN ÖZÜR
Alman savunmacı Rüdiger ise müdahalenin ardından Arda Güler'den özür diledi.
İşte Arda Güler'in antrenmanda sakatlık yaşadığı anlar:
💥 El tremendo susto de Arda Güler tras un duro golpe de Rüdiger, que se preocupó al segundo por su compañero— MARCA (@marca) August 1, 2024
😱 Sus gestos de dolor paralizaron el entreno un par de minutos
🫢 Todo quedó en un golpe... y el central le pidió perdón una vez puesto en pie
📹 @ jdelriomuradas pic.twitter.com/2m61YtUxwl
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