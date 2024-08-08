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Real Madrid'de Kylian Mbappe ilk antrenmanına çıktı

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe, Valdebebas tesislerinde ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

Real Madrid'de Kylian Mbappe ilk antrenmanına çıktı

Real Madrid'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürerken, yeni transfer ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

Ayrıca eflatun-beyazlılar David Alaba'nın iyileşme sürecinin devam ettiğini açıkladı.

İLK SINAV ATALANTA

Real Madrid, Avrupa Süper Kupası karşılaşmasını 14 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Atalanta'ya karşı oynayacak.

Başkent ekibi daha önce Avrupa Süper Kupası'nda dokuz kez oynadı ve bu kupayı 5 kez müzesine götürdü. (2002, 2014, 2016, 2017, 2022)

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ise tarihinde ilk kez Süper Kupa'da mücadele edecek.

Real Madrid'de Kylian Mbappe ilk antrenmanına çıktı - 1

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