Real Madrid'de sakatlıklar durmuyor: Vinicius, 2.5 ay sahalardan uzak kalacak

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius, Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı mücadelenin 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Marca'nın haberine göre, Brezilyalı yıldızın yapılan tetkiklerin ardından sol bacağındaki distal tendonun tutulumuyla birlikte femur biceps bölgesinde yırtık tespit edildiği ve 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

CAMAVINGA 8-10 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Ayrıca, dün başkent ekibinden yapılan açıklamada Camavinga'nın sağ diz dış yan bağlarında kopma meydana geldiği, Fransız futbolcunun 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.