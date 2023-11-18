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Real Madrid'de sakatlıklar durmuyor: Vinicius, 2.5 ay sahalardan uzak kalacak

Vinicius Jr. dün oynanan Kolombiya Brezilya mücadelesinde Davinson Sanchez'in müdahalesiyle sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı yıldızın 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid'de sakatlıklar durmuyor: Vinicius, 2.5 ay sahalardan uzak kalacak

'in yıldız oyuncusu Vinicius, Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı mücadelenin 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Marca'nın haberine göre, Brezilyalı yıldızın yapılan tetkiklerin ardından sol bacağındaki distal tendonun tutulumuyla birlikte femur biceps bölgesinde yırtık tespit edildiği ve 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

CAMAVINGA 8-10 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Ayrıca, dün başkent ekibinden yapılan açıklamada Camavinga'nın sağ diz dış yan bağlarında kopma meydana geldiği, Fransız futbolcunun 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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