Real Madrid'de şok. Kylian Mbappe, 25 Ekim'deki El Clasico'yu kaçırabilir
26.09.2026 18:37
Mbappe sol dizinden sakatlandıktan sonra oyuna devam edememişti.
Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımıza attığı golden sonra sakatlanan Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Barcelona maçında oynaması tehlikede.
Uluslar Ligi'nde A Milli Takımın Fransa'ya 1-0 yenildiği maçta golü atan Kylian Mbappe sakatlanmıştı.
Fransa Futbol Federasyonu ilk kontroller sonrasında, Mbappe'nin sol dizinde tendon lezyonu ve hiperekstansiyon yaşadığını açıkladı.
Yıldız futbolcu da milli takım kampından ayrılarak kulübü Real Madrid'in doktorlarına görünmek için İspanya'ya hareket etti.
Mundo Deportivo'nun konuyla ilgili haberinde de bu durumun Real Madrid'de paniğe neden olduğu vurgulandı.
Vinicıus'un sezona kötü başlamasının üstüne Mbappe'nin de sakatlanması Madrid kulübünü endişeye sevk etti.
Kulübün sağlık ekibi Mbappe için kolları sıvarken senaryolar şöyle sıralandı:
Hafif bir gerilme, Mbappe'nin yokluğunu iki ya da üç haftayla sınırlayabilirken, orta düzeyde bir sakatlık dört ila altı hafta sahalardan uzak kalmasına neden olabilir.
Komplikasyon yaşanması durumunda ise iyileşme süreci sekiz ila on iki hafta arasında sürebilir.
Ve son iki şık İspanyol kulübünün gözünü korkuttu.
Zira 25 Ekim'de El Clasico var ve üstelik deplasmanda. Vini'nin formsuz olduğu bir dönemde Barcelona karşısına Fransız golcü olmadan çıkmak da Madrid ekibi için en kötü senaryolardan biri olarak gösteriliyor.