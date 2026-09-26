Real Madrid'de şok. Kylian Mbappe, 25 Ekim'deki El Clasico'yu kaçırabilir

Kulübün sağlık ekibi Mbappe için kolları sıvarken senaryolar şöyle sıralandı:

Hafif bir gerilme, Mbappe'nin yokluğunu iki ya da üç haftayla sınırlayabilirken, orta düzeyde bir sakatlık dört ila altı hafta sahalardan uzak kalmasına neden olabilir.

Komplikasyon yaşanması durumunda ise iyileşme süreci sekiz ila on iki hafta arasında sürebilir.

Ve son iki şık İspanyol kulübünün gözünü korkuttu.

Zira 25 Ekim'de El Clasico var ve üstelik deplasmanda. Vini'nin formsuz olduğu bir dönemde Barcelona karşısına Fransız golcü olmadan çıkmak da Madrid ekibi için en kötü senaryolardan biri olarak gösteriliyor.