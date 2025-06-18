Real Madrid'de taşlar yerinden oynayacak: Arda Güler'e büyük onur

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan sonra İspanya La Liga ekibi Real Madrid’den kesin olarak ayrılacağını açıklayan Luka Modric’in 10 numaralı formasına milli oyuncu Arda Güler talip...

10 NUMARA BOŞA ÇIKIYOR



Eflatun-beyazlı formayla son turnuvasına FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çıkacak olan 39 yaşındaki Hırvat yıldızın takımdan ayrıldığında 10 numaralı forması boşa çıkacak.



İspanya devinde 10 numaralı formanın talibi çok olacakken, Arda Güler de bu isimlerin arasında yer alıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda bugün saat 22.00’de Al Hilal’e karşı ilk 11’de görev alması beklenen Güler, Xabi Alonso’nun da gelişiyle birlikte bu sezon daha fazla süre alacağı düşünülüyor.

EN CİDDİ ADAY ARDA GÜLER



10 numaralı forma için ciddi adaylar arasında olan 20 yaşındaki milli oyuncu, bu sebeple Luka Modric’in takımdan ayrılışıyla forma numarasında değişikliğe gidebilir.

