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Real Madrid'de Thibaut Courtois sakatlandı: İlk yarıyı kapattı

Real Madrid, yeni sezon öncesi Thibaut Courtois'nın sakatlandığını duyurdu.

Real Madrid'de Thibaut Courtois sakatlandı: İlk yarıyı kapattı

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Real Madrid'e yeni sezonun başlamasına günler kala Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi.

İLK YARIYI KAPATTI

Madrid, antrenmanda sakatlanan Courtois'nın sol diz ön çapraz bağında koptuğunu ve ameliyat edileceğini açıkladı. Yıldız kalecinin yaklaşık 6 ay sahalardan uzak olması bekleniyor. 

Madrid ekibi, 2023-2024 sezonunun yarın başlayacağı LaLiga'da 12 Ağustos Cumartesi günü Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak.

31 yaşındaki Belçikalı kaleci 2018 yılında Chelsea'den 35 milyon euro bedelle İspanyol ekibine transfer olmuştu. 

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