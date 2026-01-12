Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi bitti! Yeni teknik direktör açıklandı
Real Madrid'de Xabi Alonso'nun görevine son verilerek yerine Alvaro Arbeola'nın getirildiği duyurdu.
Barcelona'ya Süper Kupa'yı kaybeden Real Madrid'de Xabi Alonso'nun görevine son verildi.
Bu açıklamadan dakikalar sonra Real Madrid, teknik direktörlük görevine bir diğer eski futbolcusu Alvaro Arbeola'nın getirildiğini duyurdu.
Alvaro Arbeola, Real Madrid'in genç takımı Castilla'nın başındaydı.