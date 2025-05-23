Real Madrid'de Ancelotti dönemi resmen sona erdi
Real Madrid, Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdığını açıkladı.
İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'yle yolların ayrıldığını duyurdu.
Ancelotti Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek. Xabi Alonso ise Madrid'in yeni hocası olacak.
ARDA DAHA FAZLA SÜRE ALABİLİR
Xabi Alonso'nun Madrid'in başına geçmesi halinde milli yıldız Arda Güler'in yeni hocası olacak.
Hoca değişikliği, az süre almasıyla sık sık gündem olan milli yıldızın kaderini etkileyebilir.
Ancelottİ, sık sık Arda'ya az süre vermesiyle eleştirilliyordu.
MADRİD'İN VEDA PAYLAŞIMI
👏 #GraciasCarlo 👏 pic.twitter.com/s5V0dk8uo1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 23, 2025
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