Real Madrid'den Alvarez için 150 milyon euroluk dev teklif

2024 yılında Manchester City'den Atlético Madrid'e transfer olan 26 yaşındaki Alvarez, Madrid ekibinde çıktığı 106 maçta 49 gol kaydetti. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, oyuncunun adı Arsenal ve Barcelona ile de anılıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından Atlético Madrid'e Alvarez'in federatif hakları için 150 milyon euroluk teklif sunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Atlético Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde yapılan teklife teşekkür etmiş ancak oyuncunun serbest kalma maddesine işaret ederek teklifi reddetmiştir." denildi.

Alvarez, geride kalan sezonda Atlético Madrid formasıyla 49 maçta 20 gol attı. Bu gollerin 10'u UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geldi.

MOURİNHO, REAL MADRİD YOLUNDA

Öte yandan Álvaro Arbeloa'nın görevden ayrılmasıyla birlikte, José Mourinho'nun Real Madrid 'e dönüşünün önü açıldı. Real Madrid, ocak ayında göreve gelen ve Xabi Alonso'nun yerini alan Arbeloa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Portekiz temsilcisi Benfica ise yaptığı açıklamada, Real Madrid'in Mourinho'yu kadrosuna katmak için 15 milyon euroluk resmi teklif yaptığını ve deneyimli teknik adamın da bu teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Benfica ayrıca, Mourinho'nun yerine eski Fulham teknik direktörü Marco Silva'nın getirileceğini açıkladı. Real Madrid ise yeni teknik direktörü konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.