NTV.COM.TR’ye geri dön

Real Madrid'den Arda Güler kararı: Maç kadrosunda yer almadı

İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den rekor bedelle transfer ettiği genç yıldız Arda Güler, sakatlıktan kurtulmuş ve idmanlara başlamıştı. Real Madrid'in bugün oynacağı Villarreal maçı kadrosunda Arda Güler yer almadı.

Real Madrid'den Arda Güler kararı: Maç kadrosunda yer almadı

'in sezon başında Fenerbahçe'den 20 + 10 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcu , İspanyol devinde henüz maça çıkamadı.

İspanyol devine katıldıktan sonra üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler, geçirdiği son sakatlığı da atlatmıştı.

Arda'nın Villarreal maçı kadrosunda yer alıp almayacağı ise merak konusuydu.

Real Madrid'in açıklanan Villarreal maç kadrosunda milli yıldız yer almadı.

Real Madrid'den Arda Güler kararı: Maç kadrosunda yer almadı - 1

Puan sıralamasında ikinci sırada olan Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında bugün saat 23.00'te evinde Villarreal'i konuk edecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;