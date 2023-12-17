Real Madrid'den Arda Güler kararı: Maç kadrosunda yer almadı

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den 20 + 10 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devinde henüz maça çıkamadı.

İspanyol devine katıldıktan sonra üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler, geçirdiği son sakatlığı da atlatmıştı.



Arda'nın Villarreal maçı kadrosunda yer alıp almayacağı ise merak konusuydu.



Real Madrid'in açıklanan Villarreal maç kadrosunda milli yıldız yer almadı.

