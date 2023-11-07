NTV.COM.TR’ye geri dön

Real Madrid'den Camavinga'ya 6 yıllık yeni sözleşme

Real Madrid Camavinga'nın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Real Madrid'den Camavinga'ya 6 yıllık yeni sözleşme

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı , 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Camavinga ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı." bilgisi verildi.

KARİYERİ

Camavinga, 2021 yılında henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu ve 114 maça çıkarak ilk iki sezonunda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 LaLiga, 1 Copa del Rey ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 kupa sevinci yaşadı.

Manuel Neuer: Icardi'yi durdurmak için çaba sarf edeceğiz

Manuel Neuer: Icardi'yi durdurmak için çaba sarf edeceğiz

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...