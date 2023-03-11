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Real Madrid'den Florentino Perez'in önderliğinde Barcelona hamlesi

Real Madrid yöneticileri Barcelona'nın La Liga'daki hakem skandalı ve soruşturması hakkında başkan Florentino Perez'in önderliğinde acil toplanma kararı aldı.

Real Madrid'den Florentino Perez'in önderliğinde Barcelona hamlesi

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İspanya'da Barcelona İl Savcılığı, hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete uzun yıllar ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübü ile iki eski başkanı ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesi sonrası ortaya çıkan Barcelona'nın bu şirkete yaptığı ödemeler, Katalan kulübünü davalık etti.

Gelişmelerin ardından 'in yetkin isimleri acil koduyla toplandı. Başkan Florentino Perez ve yöneticiler, Barcelona'nın hakkındaki iddiayı değerlendirecek ve bir planlama yapacak.

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