Real Madrid'den Lunin'e yeni sözleşme

Real Madrid'de Thibaut Courtois ve Kepa'nın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Andriy Lunin'e yeni sözleşme teklif edildi.



The Athletic'in haberine göre, Real Madrid kalecisi Andriy Lunin, kendisini 2028 yılına kadar kulüpte tutacak yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya yakın.

Ukraynalı oyuncunun mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor, ancak iki taraf anlaşmayı üç yıl daha uzatmak için görüşmelerin son aşamasında.



MAAŞI ARTIRILACAK

Yenilemenin bir parçası olarak 25 yaşındaki oyuncunun maaşı, sakatlanan Thibaut Courtois'nın yokluğunda Carlo Ancelotti'nin ilk tercihi olan kaleci statüsünü yansıtacak şekilde artırılacak.

Lunin 2018 yılında FC Zorya Luhansk'tan Madrid'e 2024 yılına kadar sözleşmeyle katıldı. 2019 yılında 2025 yılına kadar sözleşme yeniledi.



Ağustos ayında diz bağlarından sakatlanan Courtois'nın yokluğunda Real Madrid'in 1 numarası haline geldi.



Chelsea'den Kepa Arrizabalaga Ağustos ayında Courtois'nın yerini doldurması için bir sezonluk kiralık olarak transfer edilmişti ancak Kasım ayında İspanyol kalecinin sakatlanması Lunin'in ilk 11'de şans bulmasını sağladı.



31 yaşındaki Courtois tüm sezonu kaçırdı ve Mart ayında dizinde bir aksilik yaşayınca bir operasyon daha geçirmesi gerekti.

Belçikalı oyuncu, Cumartesi günü Cadiz'le oynanacak lig maçı ve Çarşamba günü Bayern Münih'le oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ayağı da dahil olmak üzere Madrid'in kalan maçları için zamanında dönmeyi umuyor.



Lunin bu sezon şimdiye kadar La Liga'da 10 ve Şampiyonlar Ligi'nde iki olmak üzere tüm müsabakalarda 29 maça çıktı.

