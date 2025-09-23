Real Madrid'den namağlup seri

La Liga 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u Eder Gabriel Militao ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.



Milli oyuncu Arda güler, maça ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.



Barcelona, konuk ettiği Getafe’yi Ferran Torres'in (2) ve Dani Olmo'nun golleriyle 3-0 yendi



Villarreal ise Osasuna'yı 2-1 ile geçti.



Lider Real Madrid 15 puanla namağlup unvanını sürdürürken Barcelona, 13 puanla 2. sırada yer aldı. Villarreal ve Espanyol ise 10'ar puanla zirve takibini sürdürdü.

