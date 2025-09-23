NTV.COM.TR

Real Madrid'den namağlup seri

Real Madrid, Espanyol'u 2-0 mağlup ederek La Liga'daki namağlup serisini sürdürdü.

La Liga 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u Eder Gabriel Militao ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Milli oyuncu Arda güler, maça ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.

Barcelona, konuk ettiği Getafe’yi Ferran Torres'in (2) ve Dani Olmo'nun golleriyle 3-0 yendi

Villarreal ise Osasuna'yı 2-1 ile geçti.

Lider Real Madrid 15 puanla namağlup unvanını sürdürürken Barcelona, 13 puanla 2. sırada yer aldı. Villarreal ve Espanyol ise 10'ar puanla zirve takibini sürdürdü.

PSG ilk yenilgisini aldı

PSG ilk yenilgisini aldı

