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Real Madrid'den Partizan maçı için güvenlik başvurusu

İspanya'da oynanan Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylar sonrası iki takım rövanş maçında karşılaşacak. Madrid ekibi üçüncü maç öncesi Sırbistan'da ekstra güvenlik önlemleri talep etti.

Real Madrid'den Partizan maçı için güvenlik başvurusu

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İspanya'da oynanan -Partizan, EuroLeague Play-Off serisi 2. maçında saha karışmış lig yönetimi iki taraftan oyunculara ceza vermişti. Belgrad'ta oynanacak üçüncü maç öncesi İspanyol ekibi Euroleague yönetimine güvenlik endişesini iletti ve taleplerde bulundu.

Walla Sport'un haberine göre, Real Madrid'in Sırbistan'a ulaştıktan sonra otelde geçecek 24 saat boyunca güvenliği arttırılmasını, Stark Arena'ya antrenmanlara polis eşliğinde gidilemsini ve maç esnasında da benchin yakın yerlerde güvenliklerin bulunmasını talep ettiği aktarıldı.

İŞTE MADRİD'İN TALEPLERİ

Havaalanındaki iniş yerinden bir araç kafileyi direkt olarak alacak, böylece havaalanının içine girilmeyecek ve insanlarla bir kontak kurulmayacak.

Takımın hareketleri sırasında polis yakın bir takipte bulunacak (Havaalanından otele, otelden salona, salondan otele, hem antrenmanlar hem maçlar için)

Günün her saati otelin ve takımın etrafında güvenlik olacak.

Takımın güvenliği salonun içindeyken arttırılacak, özellikle maç sırasında benchin yakınları özel korunacak.

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